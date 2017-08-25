أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب عميد بلدية طبرق الناجي مازق، عن استغرابه من التصريحات التي انبثقت عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة عن استلام بلدية طبرق مبلغ نصف مليار دينار خلال السنوات الماضية .

وقال الناجي مازق في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” استغرب عن ما جاء في اجتماع وزارة المالية بالحكومة المؤقتة بأن بلدية طبرق استلمت مبلغ 592 مليون دينار من عام 2015 حتى شهر أغسطس 2017 وأنها أحالت هذه المبالغ لجهات ببلدية طبرق .

وأكد مازق أن هذا الخبر الغير صحيح وأن بلدية طبرق ومنذ توليها مهامها منذ 35 شهر لم تسلم إلا 200 ألف دينار و350 ألف دينار خلال الثلاث سنوات الماضية وهي في البند الثاني بنت المصروفات أما البند الثالث وهو بند التنمية لم نستلم فيه درهم واحد .

وأضاف عميد بلدية طبرق “أن حسابات البلدية مفتوحة أمام الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجمعية الشفافية للتحقيق، مشيرا إلى أن بلدية طبرق ربما هي البلدية الوحيدة لم يستلم أعضائها سيارات وهي من حقهم .

وأشار مازق أن الحكومة المؤقتة بعدم تفعيل القانون 59 الخاص بالبلديات وهمشت البلديات منها بلدية طبرق التي تعتبر من أكبر البلديات بالمنطقة بها 27 محلة و12 فرع لم تدعم بدرهم واحد وهذا قمة المركزية التي تطبق على البلديات، لافتا إلى انه لو تحصلت بلدية طبرق على مبلغ نصف مليار لتغير وجه المدنية وبهذا المبلغ سنقضى على مشاكل نقص المياه وطفح المجاري ومكب القمامة ومشاكل التعليم والصحة وغيرها من المشاريع الهامة التي تهم المواطن بالمدينة .

وقال “إنهم اتجهوا إلى حكومة الوفاق لدعم البلدية للتغلب على مشاكلها بعد طرق جميع أبواب الحكومة المؤقتة دون جدوى ونحن نعلم بأن أموال حكومة الوفاق هي أموال ليبية ربما خرجت من ميناء الحريقة النفطي بطبرق” .

وتابع مازق أن حكومة الوفاق قد دعمت البلدية بمبلغ 2 مليون دينار في السابق استطعنا بها القيام بعدد من المشاريع الهامة التي تحل الكثير من المختنقات في صيانة مفترق السنينات وطريق النيبو بعد أن أحلنا هذا المبلغ من بند إلى بند .