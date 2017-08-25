أخبار ليبيا 24 – خاص

تعادل فريقي دارنس والتعاون، اليوم الخميس، بهدف مقابل هدف في مباراة جمعت بينهما بملعب أمساعد.

وأنتهى الشوط الأولى بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل التعاون هدفه الأول من علامة الجزاء عن طريق لاعبه مجدي أطريبة وعادل دارنس عن طريق لاعبه ابراهيم القزيري ليضع كل فريق نقطة في رصيده في مستهل الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .

أدار اللقاء الحكم محمـد المجبري وساعده كل من صلاح الحاسي ومحسن القديري وحكم رابع حسين سليمان وراقب اللقاء توفيق الضاوي .

يشار أن لقاء دارنس والتعاون من المجموعة الأولى وأن هذا اللقاء هو اللقاء الثالث بملعب أمساعد بعد لقائي الأندلس ونجوم إجدابيا والنصر وخليج سرت .