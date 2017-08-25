أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد مدرسة الفروسية بمدينة ترهونة، لإقامة بطولة “غصن الزيتون” للفروسية في نسختها الثالثة، والمنتظر انطلاقها منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت مصادر صحفيه من المدينة، أن المدرسة تواصل عملها واستعداداتها لتنظيم المهرجان الثالث للفروسية الشعبية.

يذكر أن مدينة ترهونة احتضنت العام الماضي منافسات النسخة الثانية من مهرجان غصن الزيتون للفروسية الشعبية شعار “لمة فرسان ليبيا”.

وحضر فعاليات المهرجان آنذاك التي تواصلت لمدة ثلاثة أيام متتالية، أكثر من 2000 فارس مثلوا أكثر من 120 عقدًا وناديًا للفروسية الشعبية بمختلف المدن الليبية وسط حضور كبير من كافة مناطق ليبيا.