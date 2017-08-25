أخبار ليبيا 24

في تماهي مع رؤية الرئيس الأمريكي ترامب للحرب على الإرهاب في أفغانسات وعد الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان أن تقوم بلاده بدعم بري وجوي لقوات الأمن الأفغانية لإبادة فرع تنظيم داعش في البلاد، وسحق فلول تنظيم القاعدة.

وقال نيكولسون للصحفيين في العاصمة الأفغانية كابل، إن الاستراتيجية الجديدة للرئيس دونالد ترامب من أجل أفغانستان التي أعلنها سابقا تشكل وعدا للأفغان بهزيمة الإرهاب ومنع جماعاته من تأسيس ملاذات آمنة لها.

وشدد الجنرال “لن نفشل في أفغانستان..أمننا القومي يعتمد عليها، فضلا عن أمن أفغانستان، وحلفائنا وشركائنا”.

ويأتي هذا الوعيد للجماعات الإرهابية بعد أن فتح الرئيس الأمريكي الباب أمام زيادة عدد القوات الأمريكية بأفغانستان، في إطار استراتيجية جديدة للمنطقة، مبديا اعتراضه على أي انسحاب سريع من أطول صدام عسكري عرفته واشنطن.

وقال دونالد ترامب في خطاب ألقاه من قاعدة فورت ماير قرب واشنطن ، إن موقفه الجديد يهدف إلى الحيلولة دون تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للمتشددين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة.

وكشف الرئيس الأمريكي أن مستشاريه للأمن القومي أقنعوه بتعزيز القدرة الأمريكية لمنع حركة “طالبان” من الإطاحة بالحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابل.

ولم يحدد ترامب عدد الجنود الأمريكيين الذين سيتم إرسالهم، ولكن، لدى وزير الدفاع جيمس ماتيس خطط لإرسال نحو 4 آلاف جندي إلى جانب 8400 جندي موجودين حاليا في أفغانستان.

وفيما رفض الرئيس الأمريكي الكشف عن نواياه العسكرية وعدد الجنود المراد إرسالهم كتعزيزات، قال.وزير دفاعه جيمس ماتيس أن القوات على الأرض سيتم تعزيزها، واستنادا إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض، فإن ترامب سمح لوزارة الدفاع بنشر ما يصل إلى 3900 جندي إضافي.