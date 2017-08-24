أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في طرابلس إن المملكة المتحدة ستقدم 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار) إلى مجلس الرئاسي من أجل إزالة الألغام وإعادة الإعمار الضرورية والمساعدة على تغذية اللاجئين الداخليين.

وأضاف جونسون، في زيارته الثانية للعاصمة في ستة أشهر، لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج إن المملكة المتحدة ملتزمة أيضا بمساعدة ليبيا على معالجة الهجرة والإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن ليبيا هي الخط الأمامي لكثير من التحديات التي تركت دون رقابة يمكن أن تشكل مشاكل بالنسبة لنا في المملكة المتحدة، وخاصة الهجرة غير القانونية والتهديد من الإرهاب.

وذكر أنه لهذا السبب من المهم جدا أن نعمل مع الحكومة الليبية وشركائنا للمساعدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا ومنعها من أن تصبح أرضا خصبة للإرهابيين والمتاجرين بالبشر على مقربة من أوروبا.

وأكد جونسون أن لندن ستدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها الجديد غسان سلامة في الترويج للاتفاق السياسي الليبي.

وذكر أن الحكومة البريطانية ستبذل جهودها لجعل سرت أكثر أمانا للليبيين والعمل على ضمان فاعلية خفر السواحل الليبي في تأمين الحدود الليبية البحرية والمياه الإقليمية ، والحد من الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من ذكر جونسون أن المساعدة المالية المقدمة من الحكومة البريطانية تقدر 15 مليون جنيه أسترليني ، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية في وقت لاحق قالت إن برنامج دعم المجلس الرئاسي سيتضمن دعماً مالياً بقيمة 9 مليون جنيه استرليني سوف تستفيد سرت من 3 ملايين جنيه إسترليني لإزالة الذخائر غير المنفجرة و الألغام و قيمة 1 مليون جنيه أسترليني ستخصص للتدريب على إزالة الألغام بكل ليبيا والتي ستشمل بنغازي.

و أضافت وزارة الخارجية البريطانية أنها منحت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما بين مليون و مليون ونصف جنيه أسترليني العام الماضي للمساعدة في استعادة البنية التحتية الأساسية لبعض المناطق، بالإضافة إلى ذلك هناك 2.75 مليون جنيه استرليني “لدعم مشاركة المرأة في صنع السلام وإعادة بناء ليبيا” و 1.29 مليون جنيه أسترليني على مدى العامين المقبلين لتوفير الغذاء والنظافة والرعاية الصحية العاجلة للنازحين داخليا.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن ستقوم بتعزيز مشاركتها مع ليبيا في التصدي للجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

و على الرغم من أن إيطاليا تقدم الجزء الأكبر من التدريب لخفر السواحل الليبي، فإن البحرية الملكية البريطانية تدير أيضا دورات في مجال البحث والإنقاذ والصعود والتفتيش على السفن المشتبه فيها وحقوق الإنسان ومعاملة المهاجرين.