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افتتح عميد بلدية صبراتة حسن دوادي مركزاً جديداً للشرطة بعد يوم واحد من ظهور مجموعة مسلحة من المواطنين يسعون إلى مكافحة ومحاربة المهربين و المتاجرين بالبشر و الهجرة غير الشرعية في محاولة ذاتية للحد من الظواهر السلبية في المدينة .

وأطلق المنتمين لهذه المجموعة المسلحة عليها أسم الكتيبة 48 في حفل و أصدروا بياناً عن مهامها والغرض من إنشائه.

يذكر ان العديد من المرافق تضررت في مدينة صبراتة من بينها مراكز الشرطة وبعض المرافق العامة بعد الاشتباكات مع عناصر تنظيم “داعش” عقب الغارة الأمريكية عام 2016 على مواقع في المدينة و يعتقد أن التنظيم لايزال متواجد بها و حولها.

وتشير مصادر من داخل المدينة إلى تواجد عناصر من سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية في المدينة.