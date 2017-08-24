أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث باسم مديرية أمن أمساعد الرائد أحمد الفرجاني إنه تم إلقاء القبض على “سوداني” تهجم على مواطن أردني في مرسى لك شرق مدينة طبرق منذ 10 أيام.

واضاف الفرجاني أن الحادثة المواطن الأردني يقيم ويعمل بمدينة أمساعد منذ سنوات تعرض إلى سرقة بالإكراه والإيذاء الخطير حيث فقد إحدى عينيه وكانت معه زوجته كانوا على البحر في منطقة مرسى لك وكان الفاعل مجهول حيث قام بالاعتداء وسرقة هواتفهم النقالة ولاذ بالفرار ولم يترك خلفه أي أثر.

وأوضح المتحدث أن عناصر مركز شرطة مرسى لك التحقيق في الواقعة والبحث وبعد التحري وجمع المعلومات والعمل الصحيح تم ضبط الجاني واعترف على جريمته وتم تقديمه للعدالة.

وقال الفرجاني إن الجاني هو شخص سوداني الجنسية ويمتهن أعمال البلطجة.