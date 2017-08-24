أخبار ليبيا24

أمهلت تشاد الدبلومسيين القطريين عشرة أيام للمغادرة متهمة دولة قطر بزعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا.

ويأتي هذا التحرك بعد هجوم شنه مسلحون على دورية تابعة للجيش التشادي على الحدود الليبية التشادية خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجانب الليبي و قتل و جرح عدد من الجنود التشاديين .

و استخدمت مجموعات مسلحة معارضة لحكم الرئيس التشادي إدريس دبي جنوب ليبيا كقاعدة لعملياتها ضد القوات الحكومية في تشاد و كان وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة قد أقر في أبريل الماضي بوجود مقاتلي المعارضة التشادية في جنوب ليبيا و تقاتل كمرتزقة في الصراعات المسلحة الليبية و قدر عددهم 18 ألف مقاتل بالإضافة إلى تواجد حوالي 5000 آخرين بالسودان .

وبينت عدة أدلة و مؤشرات على مساهمة مقاتلي المعارضة التشادية في القتال إلى جانب سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابي و هجومهم على الهلال النفطي و تمركزهم بالجفرة قبل أن يطردهم الجيش الليبي من المنطقة.

و تشكو مناطق مثل الكفرة من عصابات الحرابة و قطاع الطرق المنتمين لهذه الجماعات من المعارضة التشادية و قد سجلت أعداد كبيرة من حالات الخطف و السلب على الطريق الواصل بين الكفرة و الواحات طوال الأعوام الماضية .

وزار عدد من أعضاء المجلس الاجتماعي للصالحة الليبي برئاسة محمد البرغوثي العاصمة التشادية أنجامينا بدعوة من الرئيس إدريس دبي و تناول اللقاء الوضع الليبي و العلاقات بين البلدين و كيفية تفعيل الدور الأفريقي و دور دول الجوار للمساعدة في استقرار ليبيا .