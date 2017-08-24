أخبار ليبيا24- خاص

خطف شباب الجبل نقطة من نظيره الأخضر، في اللقاء الذي انتهى 0-0، وجمع الفريقان مساء أمس الأربعاء، في ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

بهذه النتيجة وضع كل فريق نقطة في رصيده بعد جولة من المسابقة.

وقال مساعد إداري فريق شباب الجبل، إسلام الحاسي، إن المباراة كانت قوية من الطرفين.

وأشار في تصريحات صحفية أن شباب الجبل أضاع فرصتين خلال الشوط الأول عن طريق المهاجمين جبرل مرسال وهيثم بوشاح، فيما أهدر الأخضر فرصة ثمينة اصطدمت بالقائم، في الشوط الثاني عبر المهاجم محمد الدرسي.

وسيلاقي شباب الجبل نظيره الأندلس في الجولة الثانية من المسابقة، الأحد المقبل بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.