أخبار ليبيا 24- خاص

عاد أمس الأربعاء فريق النصر من ملعب أمساعد بثلاثة نقاط ثمينة في أول لقاء له في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق خليج سرت بهدفين دون رد .

سجل الهدف الأول لفريق النصر مهاجمه خالد المريمي في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول وفي الدقيقة 17 من الشوط الثاني ومن علامة الجزاء أضاف مهاجم النصر سالم المسلاتي الهدف الثاني .

أدار المباراة الحكم السنوسي بالقاسم وساعده كل من ابراهيم الزوي وليد خطاب وحكم رابع حسين سليمان وراقب اللقاء عبدالعزيز الشريف .

يشار أن المجموعة الثانية تضم فرق النصر والأخضر ونجوم أجدابيا والتحدي والأندلس وشباب الجبل .