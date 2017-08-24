أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إنهم بحثوا مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون والسفير البريطاني في ليبيا بيتير ميليت الاتفاق السياسي وتعديلاته وإمكانية عودة البرلمان إلى بنغازي وعدة مواضيع أخرى.

وأضاف الدرسي أن عدد من النواب الحاضرين للقاء اليوم الخميس في مطار بنينا الدولي وجهوا انتقادات لاذعة فيما يخص موقف بريطانيا من البرلمان وعدم اعترافهم ببعض القرارات كقرار إقالة الصديق الكبير وتعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط وطالبوا بافتتاح القنصلية البريطانية في بنغازي.

وتابع عضو مجلس النواب “أنه تقدم للجانب البريطاني بشكوى ضد ونيس المبروك لأنه هدده شخصيا وتوعد الليبيين وأهل بنغازي بالتفجيرات والعمليات الانتحارية”، لافتا إلى أن وجه نقدا شديدا لبريطانيا لاحتضانها ودعمها لجماعات كانت سببا في الحرب الدائرة في ليبيا .

وأوضح الدرسي أن أهالي بنغازي وبرقة يشعرون بالاستياء الشديد من بريطانيا لموقفها المتأخر من الأزمة خاصة وأننا كنا حلفاء في الحرب ضد الفاشية الألمانية وأن بريطانيا كانت حليفا قويا لبرقة والآن نشعر بأنها خذلتنا.

وطالب عضو مجلس النواب بريطانيا بالمشاركة في إعادة الإعمار في بنغازي مشيرا إلى أن هناك العديد من المرافق والمستشفيات بنتها بريطانيا في بنغازي.

يشار إلى أن الاجتماع حضره النواب أبوبكر بعيرة ورمضان شمبش عائشة الطلبقي والنائب المقاطع عادل الطيرة.