أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكر المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، أنه تم إطلاق ورشة عمل مكثفة تهدف إلى بناء القدرة على تحليل النظم الصحية المتعطلة في تونس.

وقال العليقي في تصريح خاص – أن ورشة العمل تعتبر جزءا من خطة عمل لمشروع يموله الاتحاد الأوروبي والتي يقودها مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وسيجري هذا النشاط لبناء القدرات .

وأضاف أن الورشة تقام في فندق قرطاج ثالاسو في تونس واستهدفت وسطا لكبار المسؤولين في وزارة الصحة الليبية المسؤولين عن سلسلة توريد الأدوية وإدارة المعلومات الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى أن الهدف العام من هذه الورشة هو تعزيز المهارات التقنية لتحليل النظم الصحية المتعثرة وتعلم الدروس التي تساعد على تحسين الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى بناء التفكير التحليلي لمجلس إدارة الأدوية وإدارة مركز المعلومات الصحية بحيث يكون لديهم تصور أفضل للطبيعة متعددة التخصصات من النظم الصحية.

وشارك في رئاسة الجلسة مستشار أول لوزير الصحة نور الدين العريبي، الذي وشدد على أهمية تطوير القدرة التحليلية للنظم الصحية على المستوى المركزي وكذلك في المناطق وبوجود هذا الوضع، سيكون من الأكثر فعالية أن تعمل وزارة الصحة والمؤسسات المرتبطة بها على نحو أكثر فعالية وأن توفر الاستجابة المناسبة.

وتعد ورشة العمل هذه جزءا من تداخلات مشروع شمس التي يمولها الاتحاد الاوروبي وهي مصممة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه نظام المعلومات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وجودة الخدمات المقدمة لجميع السكان في البلد.