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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نقل رئيس الشؤون السياسية معين شريم إلى اليمن بسبب الانتقادات الليبية لأدائه.

وقالت البعثة إن شريم عمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سبع سنوات وقد حان وقت رحيله الروتيني و تزامن مع وصول رئيس منظمة الأمم المتحدة الجديد غسان سلامة مجرد مصادفة.

يذكر أن عريضة وقعت من قبل 69 من الناشطين الليبيين من المجتمع المدني، ورجال القانون، وأعضاء وسائل الإعلام والسياسيين إلى المبعوث الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطالبين بإعفاء شريم وأربعة أعضاء آخرين، بمن فيهم مسؤول إدارة الأمن سليم رعد، مدير مكتب تمكين المرأة ماجدة سنوسي ورئيس مكتب حقوق الإنسان كلاوديو كاردوني متهمين المذكورين بأنهم يؤثرون سلبا على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في مجال السلام.

يشار إلى أن رئيس القسم السياسي في البعثة معين شريم ، نُقل للعمل في اليمن كنائب لرئيس البعثة الأممية هناك الأحد الماضي .