أخبار ليبيا24- خاص

زار وكيل وزارة العدل “المكلف” في الحكومة المؤقتة، الصيد القعود، الإثنين معهد الشرطة القضائية في منطقة قرنادة.

وتاتي الزيارة التي رافقه خلالها مدير معهد الشرطة القضائية، ومسؤول إدارة التدريب في وزارة العدل في إطار متابعة سير العمل في الهيآت والمؤسسات القضائية، التابعة لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة.

وتباحث الصيد، والمعنيون احتياجات المعهد والعقبات التي قد تطرأ أثناء تأدية المعهد للعمل المناط به، حيث تم وضع الخطط اللازمة للشروع في استقبال دفعة من المنتسبين الجدد للمعهد.

يشار إلى أن الصيد محمد الصيد القعود قد كلف بمهامه وكيلا لوزارة العدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2017م.وتعد هذه الزيارة الميدانية أولى خطوات العمل الميداني للمكلف الجديد في وزارة العدل.