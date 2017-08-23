أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف، اليوم الأربعاء، “لاحظنا وجود ازدحام ببعض محطات الوقود وبعضها مقفل مما جعلنا نبادر بإجراء أتصالاتنا بكافة المسئولين بمنطقتي تشغيل بنغازي وطبرق للكشف عن الأسباب والاجراءات العاجلة التي تم أتخاذها للسيطرة على الموقف”.

وأضاف بن دردف – تبيّن أن السبب الرئيسي هو تعطيل إجراءات دخول ناقلة وقود البنزين فالي دي أرقونا ” VALLE DI ARAGONA ” لعدة أيام بسبب بعض الإجراءات المعلقة لدى مورد منتج الوقود .

وأشار إلى أن مدير تشغيل منطقة بنغازي ومدير تشغيل منطقة طبرق أكدوا أنه تم ضخ (1.000000) مليون لتر بنزين لمنطقة بنغازي أمس الثلاثاء 21 أغسطس كما تم ضخ( 2.000000 ) مليون لتر من وقود البنزين اليوم الأربعاء 22 أغسطس ومن المقترح ضخ (2.000000 ) مليون لترغداً الخميس 23 أغسطس وضخ ( 1.800000) مليون لتر من وقود البنزين اليوم لمنطقة بنغازي وبنغازي الكبرى.

ونوه عادل بن دردف إلى أن الازدحام مجرد مسألة وقت سينتهي ما بين عشية اليوم الأربعاء وصباح الغد الخميس، مؤكدا أن العمل متواصل خلال مدار الساعة لإيفاء حاجة السوق خشية زيادة الاستهلاك والإقبال العشوائي على وقود البنزين بسبب الازدحام ..

كما أشار مدير عام التزويد والنقل البحري بالشركة أن برمجة حركة النواقل البحرية بخصوص الوقود بنوعيه والغاز تسير وفق التخطيط المسبق بدقة متناهية.