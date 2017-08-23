أخبار ليبيا 24

تسببت الأزمات المتلاحقة التي يمر بها تنظيم داعش المهزوم في تمرد عدد من أعضائه ورفضهم تطبيق تعليمات العقاب المتخذة ضد ضحاياه.

فقد كشف مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، أن تنظيم داعش الإرهابي عزل مسؤولة كتيبة الخنساء التي تدعى أم ياسر المهاجر بسبب عدم تطبيقها لتعليمات التنظيم في جَلد وعض النساء في أسواق قضاء تلعفر وتهاونها في تطبيق التعليمات الموكـلة اليها من قبل التنظيم .

وبين المصدر أن فتاة ألمانية حلت بديلة لأم ياسر التي أقدم التنظيم على عزلها من منصبها مسؤولة لكتيبة النساء على خلفية تهاونها مع نساء التنظيم وبقية النساء وعدم تطبيقها لتعليمات التنظيم في جلد وعض النساء في أسواق تلعفر.

وأضاف المصدر أن الفتاة الألمانية تبؤت المنصب الذي يجعلها “كبيرة نساء التنظيم” ، مؤكدا أنها عملت في مهام قيادية في نينوى قبل أن تنسحب مع مجاميع من نساء التنظيم من الساحل الأيمن إلى تلعفر.

الواقعة أعادت للأذهان المعاملة القاسية التي يتبعها التنظيم في أدبياته وأفعاله تجاه النساء والأطفال، ففي غير مرة أقدم التنظيم على إرتكاب جائم قاسية ضد النساء والأطفال إحداها كانت اسخدام الأطفال في معارك الموصل القديمة التي انتهت بهزيمة نكراء.

وكانت القوات العراقية قد ألقت القبض مؤخرا على أحد الأطفال الذين كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش الارهابي خلال معركة الأمتار الأخيرة في مدينة الموصل القديمة، وذلك خلال محاولته الهرب من عمليات التحرير .

وفقاً للمصادر المحلية فإن هذا الطفل واسمه محمد يبلغ الحاديةَ عشرة من عمره ويعرف في أوساط داعش باسم مصطفى وانتمى للتنظيم وهو في التاسعة من عمره وخاض أول معركة ضد القوات العراقية عندما كان في العاشرة من عمره.

وينتمي الطفل محمد إلى عائلة متكونة من والدته وثلاث أخوات أكبر منه جميعهم انتموا إلى داعش وكانوا يعملون في ما يسمى ديوان الحسبة اما محمد فقد كان مقاتلاً بإمرة أمير من القادة العرب في التنظيم.

وتعرض الأطفال في الموصل إلى استغلال من تنظيم داعش الإرهابي حيث زج بهم في محرقة المعارك أمام الجيش العراقي بعد أن غسل عقولهم وافكارهم واستغل حاجتهم المعيشية جراء الحصار الذي كان يفرضه عليهم في أكبر جرائمه تجاه اطفال الموصل.