أخبار ليبيا24- خاص

منح عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار صندوق الزكاة في المدينة مبلغًا ماليًا كمساهمة ودعم لتوفير الأضاحي للأسر المستهدفة.

وقال مدير مكتب الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي إن العبار بحث مع مدير صندوق الزكاة “المكلف” مجدي القطرانى ورئيس قسم المساجد ورئيس لجنة توزيع الأضاحي حمد أحمد هارون وعضوا لجنة جمع الأضاحي حسين فرج حسين ووائل الهمالي الفرجاني آلية توزيع أضاحي على الأسر المستهدفة وضمان وصول هذه المساهمة إلى مستحقيها .

وأضاف الكاديكي أن مدير المكلف بصندوق الزكاة بنغازي استعرض الإجراءات التي باشرت في تنفيذها منذ الأحد الماضي وهى بمنح عدد 1125 أسرة مبلغ وقدره 1000 دينار يودع في حسابها، ومبلغ وقدره 400 دينار تمنح للأسرة نقدا.

وأوضح أن عميد البلدية أصدر تعليماته إلى مكتب مراقبة الاقتصاد بنغازي على التشديد بعدم منح أو تجديد أي رخص تجارية إلا بعد إحضار ما يفيد دفع ضريبة الزكاة .