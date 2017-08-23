أخبار ليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ مع مدير أمن المرج العقيد عادل عبدالعزيز ومراقب الخدمات المالية المرج صالح عبدالعالي آلية العمل بالمنظومة المالية الجديدة الخاصة بالمرتبات.

واستعرض الرخ خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجه عمل مراقبة الخدمات المالية المرج لكي يتم تسهيلها وتذليلها للوصول إلى أفضل الخدمات المالية.

وتم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على عمل المنظومة المالية الجديدة بالطريقة الصحيحة وحلحلة جميع الأمور العالقة التي تساهم في أداء المنظومة بالشكل المطلوب.

وناقش عميد البلدية أيضًا كافة الأمور الأمنية في المدينة مع مدير أمن المرج عادل عبدالعزيز والاستعداد للخطة الأمنية في عيد الأضحى المبارك.