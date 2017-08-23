أخبار ليبيا 24 خاص

أقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورشة عمل في دولة تونس حول قانون اللجوء الدولي ودور المفوضية في حماية اللاجئين في حالات الاحتجاز، وذلك بناءً علي الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

وذكرت مسؤول مكتب الإعلام بالهيئة الليبية للإغاثة جليلة الدرسي، لـ “أخبار ليبيا 24” أن ورشة العمل استهدفت عدد من موظفي الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية استمرت لمدة 3 أيام من شهر أغسطس 2017 .

وأضافت أن ورشة العمل سلطت الضوء علي عدة محاور التي تهم اللاجئ ابتداءً بالتعريف باللاجئ وحقوقه وواجباته في البلد المضيف وغيرها من المواضيع التي تهم اللاجئ.