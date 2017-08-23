أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت الهيئة العامة للشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، سلسلة من دورات التدريب لعدد من موظفيها في مدينة بنغازي، برعاية أكاديمية دار الامتياز للتعليم والتدريب.

وذكر رئيس اللجنة الدائمة للتدريب بالهيئة العامة للشباب رضا الوزري لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه الدورات المجانية اقيمت لدعم الموظفين برعاية أكاديمية دار الامتياز وتضمن عدة مواضيع منها إدارة الوقت وفن التعامل مع الاخرين.

وأوضح أن هذه السلسلة من الدورات تعتبر بداية التدريب للعام 2017 وستكون هناك دورات مجانية مستقبلية تستهدف موظفي الهيئة وذلك الشباب داخل مدينة بنغازي.

وأضاف أن الهيئة تعمل على القيام بعدة دورات مختلفو تستهدف الشباب المساند الذي تواجد في محاور القتال وذلك لتهيئتهم نفسيا وإعادة دمجهم في المجتمع للبدء في مرحلة البناء.