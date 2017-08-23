أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه صنف الهندسة العسكرية، تحذيرا إلى سكان المناطق المحررة حديثا في مدينة بنغازي، بعدم دخول منازلهم ومناطقهم إلا بعد إزالة الألغام من قبل أفراد الهندسة العسكرية والتأكد من خلوها من الملاغم ومخلفات الحرب.

ونبه الناطق الرسمي باسم الهندسة العسكرية علي العوامي – خلال تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” جميع العائلات التي تحاول الدخول إلى منازلهم بعدم اصحاب الأطفال وعدم الاقتراب من أي جسم غريب وعدم دخول المنزل إلا بعد أخذ الأذن من قوات الجيش وتمشيطه من قبل أفراد الهندسة العسكرية وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

وأشار العوامي إلى أن حوادث انفجار الملاغم في الأطفال في المناطق المحررة حديثا بازدياد وكان أخرها يوم الاثنين الماضي بعد انفجار لغم بطفل يبلغ من العمر 12 سنة أثناء دخوله المنزل رفقة اسرته في منطقة وسط البلاد.

وقال العوامي إن “الهندسة العسكرية وجهت تحذيرات في وقت سابق ودعت إلى ضرورة أخذ الاذن قبل دخول المنازل ليتم الكشف عليها ونزع الملاغم، إلا أن هناك عدم مبالاة من قبل المواطنين الأمر الذي تسبب في سقوط ضحايا جراء الملاغم المصنعة حديثا والمزروعة في منازل المواطنين، بسبب عدم الالتزام بالإرشادات.

ودعا العوامي وسائل الإعلام إلى ضرورة التكثيف من برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب وما تسببه من زهق الأرواح.