أخبار ليبيا24- خاص

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري خبر الإفراج عن آمر محاور القوات الخاصة بمدينة بنغازي الرائد محمود الورفلي من قبل المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع .

وأكد المسماري على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار التحقيق من قبل المدعي العام العسكري مع الورفلي.

وظهر آمر محاور القوات الخاصة بمدينة بنغازي الرائد محمود الورفلي، في صورة فوتغرافية، تداولتها وسائل إعلام ليبية وهو يخضع للتحقيق بمكتب المدعي العسكري العام.

وأظهرت إحدى الصور، الورفلي، إثناء التحقيق معه من قبل المدعي العام العسكري، اللواء فرج الصوصاع، حيث ظهر الورفلي وهو جالس في المكتب للإجابة عن تساؤلات وتحقيقات بشأن التهم المسندة إليه والمتعلقة بدعاوى قيامه بعمليات إعدام في حق عناصر تابعين للجماعات المتطرفة التي كانت تحارب القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي.

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد احمد المسماري قد أعلن أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أمرت بالقبض على الورفلي وفتح تحقيق معه قبل إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض عليه .

يشار الى أن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أكدت الأربعاء الماضي عقب صدور مذكرة التوقيف بحق الورفلي على أن ‫الجرائم الخطيرة الداخلة في اختصاصها يجب ردعها بقوة القانون داعية السلطات الليبية لتسليم المعني ، و ذلك وفق بيان صحفي صادر عنها بالخصوص .