أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل عميد بلدية البيضاء علي حسين وأعضاء المجلس البلدي، اليوم الأربعاء، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بالقاسم حفتر في زيارة هي الأولى من نوعها إلى البلدية.

و ألقى عميد بلدية البيضاء كلمة الترحيب بالقائد العام وعلى ما قدمه الجيش من تضحيات في سبيل الله والوطن؛ وتوالت الكلمات من المشائخ، والشخصيات العامة بالمدينة.

من جهته أثنى القائد العام على كل الجهود المبذولة من أهالي برقة عامة والجبل خاصة؛ بالإضافة إلى ما قدمته مدينة البيضاء والمتمثلة في البلدية، مشيدا بإنشاء هذا الصرح الاقتصادي والمتمثل في افتتاح فندق التلال ودلالته على أن ليبيا بدأت في مرحلة البناء والنهوض والانفتاح على العالم الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن القائد العام التقى ظهر اليوم الأربعاء، مع آمر وضباط غرفة عمليات عمر المختار؛ للاطلاع على الاستعدادات العسكرية بالغرفة؛ والاستعداد النهائي لتحرير درنة من الإرهاب.