أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير فرع جهاز الحرس البلدي ونيس العرف ومساعد مدير الفرع ومراقب الاقتصاد بنغازي ومسؤول غرفة التجارة ومكتب العمل بنغازي، اليوم الثلاثاء، العمل على تصحيح وضع المخابز، وتشكيل لجنة لتوعية ومتابعة المخابز بالقوانين المعمول بها.

وذكر عضو مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي لـ “أخبار ليبيا 24” أن المجتمعين استعرضوا كيفية التعامل مع أزمة نقص العمالة، وكيفية جلبهم، وفرض عمل الشهادات الصحية لديهم، ومتابعة نظافة المخابز، وتوفير معامل مختصة تابعه للدولة تقوم بهذه الاجراءات وتتعامل مع هذه العمالة كجهات موثوقة .

وأضاف أن المجتمعين قرروا الاعداد لحملة توعوية مكثفة تشمل الاعلانات، والمطويات التي ستوزع على المخابز بالاشتراطات الواجب توافرها للمخابز وللعمالة داخل المخابز.

في ذات الساق طالب المجتمعون من مراقبة الاقتصاد بترشيح 10 كأفضل مخابز مستوفيه كامل الشروط والمعايير، والتي أهمها نظافة الموقع والعمالة والأدوات ووزن الرغيف، وغيرها من شروط صحية، وذلك ليتم تكريمهم من باب التحفيز والتقدير.