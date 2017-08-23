أخبار ليبيا24- خاص

اختتم فوج كشاف جالو المخيم الكشفي الذي أقيم في مدرسة شهداء جالو والذي ضم فرق والطلائع الكشفية التابعة له.

وقال القائد الكشفي أحمد حمم إن المخيم شهد عدة نشطات و فقرات متنوعة في الدروس الثقافية والترفيهية و الدينية بالإضافة إلى الدروس والقوانين واللوائح الكشفية.

وأشار حمم إلى أن دور الكشافة دائما مساند للمجتمع لبث الروح الجماعية والروح الإيجابية من خلال النشطات والمشاركة في كافة الفعاليات بالمنطقة و تمثيلها خارجيا ومحليا.

وأضاف أن فوج كشاف جالو سيقيم خلال نهاية العام الحالي المخيم الثاني لهذه السنة والذي سيضم أكبر عدد من قدامى الكشافين و الفرق الكشفية كافة.