أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت الوكيل المساعد لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة سحر بانون، عن إدانتها واستنكارها حيال واقعة اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان ومرافقه من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجده بأحد الفنادق بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأصدرت بانون بيان حمل رقم (2) لسنة 2017، نددت خلاله بالصمت المريب والمشين لكافة الجهات الدولية والوطنية ذات العلاقة إزاء حادثة اختطاف رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان إبان وجوده في العاصمة الليبية طرابلس بعد تلبيته لدعوة قدمها له المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وطالبت الوكيل في بيانها – مكتب النائب العام بطرابلس بالإفصاح عن أي تعليمات أصدرها بخصوص زيدان والإفصاح عن مكان احتجازه، مستغربة صمت التكتلات المسلحة داخل طرابلس عن حادثة الاختطاف.

وطالبت بانون بفتح تحقيق فوري في حال نفي مكتب النائب العام عن إصدار أي تعليمات باعتقال علي زيدان، مؤكدة أنه لا يوجد أي مذكرة اعتقال أو ضبط وإحضار له كما أُشيع في وسائل الإعلام سابقا لتضليل الرأي العام، بحسب ما جاء في البيان.