أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة عقوب عبدالله عقوب، مع نقابة المعلمين على مستوى ليبيا، مقترح زيادة مرتبات العاملين بوزارة التعليم.

وتناول الاجتماع مناقشة هذا المقترح المقدم من قبل النقابة العامة للمعلمين والتي تحتاج إلى قانون بذلك لتعديل قانون المرتبات، وهو ما يعتبر اختصاص أصيل للمجلس التشريعي المتمثل في مجلس النواب.

واتفق الحضور على أن تكون متابعة هذا الأمر من اختصاص النقابة العامة للمعلمين مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لعرضه في القريب العاجل على التصويت من قبل النواب، على أن يتم بعد استصدار القانون تشكيل اللجنة المالية المختصة من قبل وزارة التعليم والنقابة العامة للمعلمين.

وأكد الحضور متابعة هذا الموضوع ابتداء من يوم الخميس المقبل لعقد جلسة للتصويت على القانون يتضمن زيادة المرتبات بشكل كامل وعدم استثناء أي شريحة من العاملين في قطاع التعليم وحسب الاختصاص والتأمين الصحي للمعلمين، إضافة على ذلك قانون حماية المعلم وبما يكفل الاحترام لهذه المهنة.

وجرى الاتفاق كذلك على تنبيه مسؤلي القطاع بالبلديات على ضرورة التعاون مع النقابات وذلك بعد أن تم اعتمادها ومشاركتها في كل ما يُفْيد العمل التعليمي والتربوي والمشاركة في جميع اللجان التي يتم تشكيلها بالقطاع والتعاون معها للوصول إلى تطلعات المعلمين من الدفع بهذا القطاع للأمام .

ومن جانبها، قامت وزارة التعليم بإعداد مذكرة تفصيلية بشأن إعادة النظر في تنمية وتطوير القوى البشرية المؤهلة والعاملة في مجالات التربية والتعليم بمقترح رفع رواتب المعلمين والتأمين الصحي المقدمة بالبيان المفصل لرئيس مجلس النواب.