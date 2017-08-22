أخبار ليبيا 24

يتبع الجيش العراقي مؤخرا استراتيجية العمليات النوعية التي تستهدف قيادات تنظيم داعش البارزين بغية إضعاف صمود التنظيم المهزوم وتسهيل تقدم قوات الجيش التي اطلقت عملية عسكرية واسعة في تلعفر هي الثاينة بعد معركة “الموصل” التي حققت نجاحا كبيرا

فقد أفادت مصادر محلية في محافظة كركوك العراقية عن مقتل أمير بارز في تنظيم داعش الإرهابي رفقة عدد من رجاله المقربين جراء قصف جوي .

ونقل موقع “السومرية نيوز” أن القصف الجوي طال المحافظة العراقية الواقعة شمال العراق مؤديا إلى مقتل الأمير المعروف بأبي وهاب العراق والملقب بالأمير الأعور رفقة خمسة من المسلحين الذين كانوا برفقته، فيما أصيب آخرون وذلك أثناء وجودهم في مضافة رئيسية للتنظيم في ناحية الرياض جنوب المحافظة.”

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن “الأمير الأعور” كان يتولى منصبا رفيع المستوى في “ديوان الجند” بالتنظيم، كما كان مقربا من الوالي العام لما يسمى “ولاية كركوك”.

وغير بعيد في مدينة الموصل قتل 17 مقاتلا تابعين للتنظيم بينهم قياديون بارزون جراء قصف مدفعي استهدفهم غرب مدينة الموصل، بحسب ما ذكرت مصادر بالجيش العراقي.

المصدر العسكري أوضح أن “وحدة المدفعية بالجيش وجّهت، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة 12 ضربة بصواريخ إم 270 نحو مواقع إستراتيجية وتكتيكية وعسكرية تابعة لتنظيم داعش الارهابي.

وفي صفعة اخرى للتنظيم المهزوز وفي قرية البشماتة التابعة لقضاء تلعفر قتل مسؤول الحمايات الأمنية في مركز القضاء وهو عراقي ينحدر من مدينة الموصل يلقب بأبي حارث الأحمدي، وهو عراقي الجنسية ينحدر من مدينة الموصل،.

كما تمكنت القوات العراقي من قتل أبي علي الأعفري، وهو الآخر عراقي الجنسية، وكان المسؤول الأول عن مصانع تفخيخ العجلات (العربات) وصناعة العبوات الناسفة، وأيضًا مقتل المدعو زيدان جمال الجربا، عراقي الجنسية، ويعد من أخطر قادة التنظيم الميدانيين في القضاء، وأبرز الخبراء في جغرافية المنطقة.

وبحسب خبراء عسكريين فإن “هذا النوع من العمليات يعد نوعيًا، وله الأثر الكبير في تدمير قدرات تنظيم داعش القتالية الميدانية، ويمنح القوات البرية التي تعسكر على تخوم قضاء تلعفر الفرصة الأكبر لحسم المعركة لصالحها، بأقل الخسائر المادية والبشرية”