أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مكتب الشؤون الأمنية في قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس أن محاكمة عناصر من تنظيم الدولة “داعش” والمتورطين فى تفجيرات طرابلس ابتدأت أمس الإثنين.

وأضاف مكتب الشؤون الامنية للقوة أن عناصر داعش الإرهابي متورطين في عدة قضايا أبرزها فندق كورنتيا وكذلك اغتيالات لبعض من أفراد الشرطة ورجال الأمن واستهداف بعض السفارات بالعاصمة.

وأكد المكتب أن المحاكمة تمت في مقر المجلس الأعلى للقضاء (مجمع المحاكم) تحت إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر قوة الردع.

الجدير بالذكر أن قوة الردع ضبطت في مايو من العام المنصرم خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس.

وكان من أبرز العناصر الذين ينتمون لهذه الخلية شخص تونسي الجنسية حيث كان متخصص في عمليات التفخيخ ويخطط لبعض عمليات التفجير واستهداف بعض نقاط التفتيش في العاصمة لزعزعة الأمن فيها وعرقلة المسار السياسي