أخبار ليبيا24- خاص

عاد مطار بنينا الدولي إلى العمل بشكل شبه طبيعي اليوم الثلاثاء بعد إنهاء إضراب عمال شركة المناولة الأرضية.

وقال مدير الشؤون المالية في المطار أسامة الفرجاني إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اتفقت مع العمال على إنهاء الإضراب وتعهدت بالعمل على حل مشاكلهم خلال أسبوع.

وبين الفرجاني أن العمل عاد بشكل جزئي إلى مطار بنينا لا سيما وأن بعض الرحلات متأخرة بسبب الإضراب الذي استمر ليوم كامل، متوقعا عودة الأمور إلى طبيعتها في المطار خلال ساعات.

وكان مطار بنينا في بنغازي قد توقف عن العمل أمس الإثنين بعد أقل من شهرين من إعادة افتتاحه، بسبب إضراب عمال شركة المناولة الأرضية في المطار بسبب تأخر رواتبهم منذ سنة ونصف تقريبا.

وبحسب المسؤولين في مطار بنينا يقوم عمال شركة المناولة بتقديم الخدمات للطائرات كالنظافة والشحن ونقل الحقائب.

الجدير بالذكر أن مطار بنينا وهو أكبر المطارات في شرق ليبيا أعيد افتتاحه في منتصف الشهر الماضي وذلك بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب المواجهات المسلحة في مدينة بنغازي