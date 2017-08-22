أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقد مجلس إدارة نادي رفيق، مع عبدالرازق المعيوفي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعد المعيوفي من أبناء نادي رفيق، وسبق وأن لعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترات سابقة.

وكان فريق رفيق قد لعب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز من دون مدرب، وخسر أمام الخمس بنتيجة (2-0).

وكانت الإدارة قد أعلنت قبل انطلاق مسابقة الدوري مغادرة المدرب رضوان الذيب للفريق دون أن توضح أسباب المغادرة.

من جهته، باشر المدير الفني الجديد لنادي رفيق الإشراف على الفريق.

وقامت إدارة نادي رفيق بتكليف اللاعب السابق عماد على الترهوني بمهمة المدير الفني للفريق الأول .