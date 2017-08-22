أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، إعادة تشغيل حقل الشرارة ورفع حالة القوة القاهرة عنه، بعد إغلاقه لثلاثة أيام.

وأوضح مكتب الإعلام، أن فريق من مهندسين المؤسسة الوطنية للنفط، قاموا بفتح صمام الأنابيب رقم (17) بالحقل، وبذلك أعيد تشغيل الإنتاج في حقل الشرارة، ورفع حالة القوة القاهرة على صادرات خام الشرارة من الزاوية.

هذا وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط، خسائر فاقد الإنتاج بمبلغ 40 مليون دولار.

ولفت مكتب الإعلام، إلى أنه لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن إغلاق الصمام، ولم يتم تقديم أي مطالب، ولكن مهندسي المؤسسة الذين قاموا بعملية فتح الصمام اكتشفوا سرقة علبة التروس الخاصة بالصمام.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، “لقد أحلنا هذا العمل الإجرامي إلى مكتب النائب العام، إذ أن علبة التروس التي تمت سرقتها قد تستخدم لهدف واحد فقط وهو إغلاق الخط في المستقبل، منوهًا إلى أن الإغلاق الأخير والأعمال الإجرامية المخطط لها في المستقبل تضر بالبلد بأكمله.

وناشد صنع الله، أي شخص لديه أي معلومات عن هذه السرقة أن يقدمها إلى المؤسسة الوطنية لنفط أو مكتب النائب العام فورا حتى يتمكنوا من معاقبة المجرمين المسؤولين إلى أقصى حد في القانون.