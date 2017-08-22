أخبار ليبيا 24 – خاص

قاد المهاجم محمد الطبال، فريق الاتحاد لحصد أول 3 نقاط له في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تسجيله لهدفين قادا الاتحاد للفوز على الشط.

وفاز الاتحاد على الشط بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للمسابقة.

وسجل الطبال، هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 9 من الشوط الأول وضاعف النتيجة في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وقاد مساعد المدرب حمدي باطو الفريق خلال المباراة.

وبهذا الفوز بات رصيد الاتحاد 3 نقاط من أول مباراة، له فيما بقى الشط من دون نقاط في أولى مبارياته في المسابقة.