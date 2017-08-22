أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، جمعة الرقاص، إن إدارة ناديه اتفقت بشكل شفوي مع رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين حبيب المرابط، على إقامة مباراة كأس السوبر بين الهلال والأهلي طرابلس يوم 23 أغسطس الجاري، بعدة شروط.

وأوضح الرقاص لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الاتفاق يتضمن أن تقام المباراة بحضور الجماهير، وأن يكون دخل المباراة مناصفة بين الفريقين، إضافة إلى توفير الإقامة وتذاكر السفر لبعثة الهلال.

وقال الرقاص: “اتصلت برئيس لجنة المسابقات خلال الأيام الماضية للاستفسار عما وصلت إليه الأمور، فلم يكن هناك رد إلا يوم 20 أغسطس برسالة من خلال الاتحاد الفرعي ببنغازي، يطلب من خلالها أسماء البعثة وأسماء الرياضيين وعددهم، وهذا التوقيت ضيق بالنسبة للهلال”.

وأكد أن الاتفاق تضمن أن يكون الفريق في مدينة طرابلس، قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، ليتسنى له التدريب على ملعب المباراة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال، قام بمراسلة لجنة المسابقات، للتأكيد على أن الشروط التي تم الاتفاق عليها لم يتم تنفيذها، وأن النادي طالب اللجنة بإعادة حساباتها وتحديد موعد جديد للمباراة.

وكانت لجنة المسابقات قد حددت 23 من أغسطس موعداً لمباراة السوبر، التي تجمع الهلال والأهلي طرابلس .