أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه رئيس جهاز الحرس البلدي العميد توفيق المسماري، خطاب بشأن تكليف المقدم توفيق الورفلي مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وأوضح المسماري في خطابه المؤرخ في 15 أغسطس الجاري أنه لا مانع من تكليف المقدم توفيق الورفلي مساعد لمدير فرج الجهاز في بنغازي.

تجدر الإشارة إلى أن مدير فرع جهاز الحرس البلدي العقيد ونيس العرفي عقد اجتماع مع المقدم توفيق الورفلي بحضور غرفتي عمليات شرق وغرب بنغازي، وحدة المخابز، ومركز الحرس البلدي القوارشة، مركز الحرس البلدي سلوق اً وذلك لتسليم قرار تكليف الورفلي كمساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي ومناقشة أولويات عمل الجهاز في مدينة بنغازي.