أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة منير علي، اليوم الأثنين، باتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلاعب عدد من التجار في عبوة أكياس الاسمنت لتأثيرها على أعمال البناء والتشييد وأعمال الجودة .

ودعا الوزير، كلا من مدير عام الجمارك، ومدير عام الحرس البلدي، ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية، بالاتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلاعب في أوزان أكياس الاسمنت من قبل بعض التجار.

وشدد على ضرورة أن تكون عبوة الكيس 50 كجم، إلا أن بعض التجار يستغلون بتقليص حجم عبوة الكيس لمزيد من الكسب المادي وإيهام المستهلك بأن الأسعار انخفضت، من أجل خلق منافسة وهمية مما تكون نتائجه وخيمة على أعمال البناء والتشييد وأعمال الجودة .