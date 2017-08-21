أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة طلال عثمان إرسال وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة لكمية من السلع التموينية الأساسية للمواطنين في مدينة درنة.

وأوضح عثمان أن هذه الخطوة تأتي سعيا من الوزارة لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالمدينة بأسعار مناسبة وللحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي .

وذكر دمير المكتب الإعلامي أن السلع التي قامت الوزارة بإرسالها للمدينة “زيت ذرة، وزيت عباد الشمس، والأرز، والسكر، والطماطم، والمكرونة، والشاي الأخضر والأحمر، والحليب المعقم” .