أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الصحي في منظمة “أكتد” الفرنسية عقيلة زغيد إنه تم الاتفاق مع مركز بنغازي الطبي على البدء في برامج التدريبية للأطباء هذه البرنامج.

وأضاف زغيد أن هذه البرامج ضم الاتفاقية بين المنظمة ومركز بنغازي وسوف تكون من جزئين جزء منه في تونس والجزء الآخر في فرنسا.

وأوضح المسؤول الصحي في منظمة “أكتد” أنه سوف تمنح شهادات معتمدة من جامعات فرنسية وكلية الطب جامعة بنغازي، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الاحتياجات للبرامج التدريبية للأطباء وبرامج طبية للتمريض وبرامج أخرى للإداريين والموظفين بشكل عام.

وذكر زغيد أن هذه الاتفاقية جاءت خلال جلسات عقدت بين الدكتور جمال الفيتوري وأطباء من مستشفى “ليب وتيد” الفرنسي، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية نواة لافتتاح معهد لتدريب جراحين داخل بنغازي .