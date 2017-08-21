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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله حسين التعاون المشترك بين دولة ليبيا والمملكة .

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إنه تم التطرق إلى الأوضاع السياسية في ليبيا حول العمل على اتفاق كل الفرقاء في ليبيا والعمل على وحدة الصف.

وأضاف المريمي أنه وفد الأعيان والمشائخ المرافق لرئيس مجلس النواب سيلتقي رئيس مجلس النواب الأردني وكذلك رئيس مجلس الأعيان في الأردن والتفاهم المشترك على المساهمة في حل الأزمة الليبية والتعاون في المجالات كافة مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد المستشار الإعلامي أن الممللكة الأردنية الهاشمية من خلال ملكها ورئيس وزرائها ورئيس مجلس نوابها أكدوا دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب والأجسام الشرعية المنبثقة عنه .