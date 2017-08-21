أخبار ليبيا24- خاص

قال وزير العدل المكلف الصيد القعود إن الوزارة تعكف على جملة من الإجراءات التي تتعلق بالمهجرين وضمان حقوقهم.

وأضاف القعود أن وزارة العدل تعمل على الدفع باتجاه عودة المهاجرين لوطنهم وتأمين حمايتهم عملا بنص القوانين والتشريعات النافذة.

وأشار وزير العدل المكلف إلى ان الوزارة تعكف أيضًا على دراسة وتقييم الأضرار الناجمة عن الأحكام التي صدرت من غرف ومحكم التحكيم الدولي ضد الدولة الليبية، ووضع آلية لمعالجتها ذات العلاقة بالداخل والخارج.

وأكد القعود أن الوزارة ستعمل على تشكيل هيأة استشارية تتولى مراجعة بعض القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية.