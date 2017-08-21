أخبار ليبيا24- خاص

وقال مدير مكافحة المخدرات فرع أجدابيا الرائد إدريس اذويب إنهم تمكنوا من ضبط 50 جرام من مادة الهيروين مع شخص نيجيري.

وأضاف أذويب أن المعلومات الواردة إلى إدارة المكافحة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أشارت إلى وجود شخص نيجيري الجنسية بحوزته مواد مخدرة من مادة الهيروين بقصد الإتجار بها .

وأوضح مدير مكافحة المخدرات أنه بعـد إجراء مزيد من التحريات للتأكد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قام رجال مكافحة المخدرات فرع أجدابيا بمداهمة منزل الشخص النيجيري وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كمية متفاوتة من مادة الهيروين تقدر بحوالي (50) جرام وجار العمل على إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.