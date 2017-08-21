أخبار ليبيا24- خاص

حقق المنتخب الليبي لكرة القدم لصنف الناشئين فوزاً هامًا على نظيره المنتخب المغربي بنتيجة 3 – 2 لحساب افتتاح بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًا في الرباط المغربية.

افتتح إبراهيم المصراتي التسجيل للمنتخب الوطني ، في بداية الشوط الأول، وأحرز اصحاب الارض هدفين، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغاربة2-1 .

وقلب أبناء المدرب فوزي العيساوي الطاولة على مستضيف البطولة بتسجيله هدفين عن طريق المعتصم سالم وإبراهيم المصراتي ليحقق المنتخب الليبي الفوز بنتيجة 3-2 في أولى مباريات الفريق في البطولة.

وسيواجه المنتخب الليبي للناشئين نظيره التونسي في ثاني مبارياته في البطولة الثلاثاء المقبل.