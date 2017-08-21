أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس نادي الهلال جمعة الرقاص أنه قد يتعذر إقامة لقاء كأس السوبر الليبي يوم الأربعاء المقبل بين الأهلي طرابلس حامل لقب الدوري والهلال وصيف بطل الكأس.

وأضاف الرقاص في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أنه تعذر اللقاء بسبب عدم حصول بعثة فريق الهلال على تذاكر السفر إلى طرابلس.

وطلب رئيس النادي تحديد موعد جديد لمباراة السوبر بسبب تبليغ رئيس لجنة المسابقات حسين الحبيب إدارة نادي الهلال يوم 20 من هذا الشهر أي قبل المباراة بيومين ما اعتبره مجحفا بحق الهلال.

وطالب الرقاص الحبيب بترتيبات جديدة يضمن فيها دخول الجمهور واقتسام دخل المباراة بين الفريقين والتكفل بسفر وإقامة الفريق على أن يكون فريق الهلال في طرابلس قبل المباراة بثلاثة أيام.

وكانت لجنة المسابقات حددت يوم 23 من هذا الشهر موعدا لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي طرابلس والهلال ثم قامت لاحقا بتمديد موعد المباراة يوم واحد أي يوم 24 من نفس الشهر.