أخبار ليبيا24- خاص

تتواصل في قاعه التدريب في جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية بنغازى الدورة التدريبية في مجال التربية الخاصة.

وتستهدف الدورة التي تتولاها أستاذ التربية الخاصة في جامعة عمر المختار عضو الجمعية سميه الجهمي رفع كفاءه وقدرات المعلمات والمعلمين فى تنفيذ برامج تأهيل وتعليم أطفال متلازمة “داون”.

و تضمن موضوع البرنامج التدريبى لليوم الإثنين محاضرة شملت الطلاقة التعبيرية لأطفال متلازمة داون وتنمية المهارات الأكاديمية، والكتابة والحساب والتي تشمل مرحلة اﻻستعداد للكتابة لأطفال متلازمة داون الشاملة تقوية العضلات وتنمية التأزر البصري ومراعاة الفروق الفردية وتناولت أيضًا مرحلة الكتابة الفعلية والإرشادات الخاصة بمهارات مسك القلم.

وتهدف البرامج التعليمية في مجال التربية الخاصة توصيل المهارة لأطفال متلازمه داون بما يلائم مستويات ذكائهم.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي فى إطار تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية التي ستنفذ خلال العام 2017.