أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه وعدد من أعضاء المجلس بحثوا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عدد من الأمور والقضايا المهمة المتعلقة بليبيا.

وأضاف الشيباني أنه نوقش خلال اللقاء أمس الأحد قانون الاستفتاء وتعديل الاتفاق السياسي، الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين.

وذكر عضو مجلس النواب أن سلامة أكد على أن الأمم المتحدة مع مجلس النواب وليس هناك بديل عنه كما أن الامم المتحدة هي الضامن لاستقلال ليبيا ولاعلاقة للأمم المتحدة ببيان باريس ولكنها تدعم أي لقاء بين الليبيين.

وأفاد الشيباني أن الأمم المتحدة ترى أن الحل السياسي هو الأقرب والأفضل لليبيا مشيرًا إلى أنه تم تسليط الضوء على الظروف الامنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وكيفية الخروج من المأزق.

ولفت إلى أن المبعوث الاممي أكد أن الأمم المتحدة تسعى لعودة أهالي تاورغاء وجميع المهجرين وأن السلطات المحلية في مصراتة الذين التقى بهم لايمانعون العودة وكذلك المزاج العام في مصراتة.

وأوضح الشيباني أن سلامة تطرق إلى أن قوانين الأمم المتحدة لاتسمح بعودة غير آمنة لأي من المهجرين، وأنه يعمل بجد على ترتيبات أمنية خاصه.