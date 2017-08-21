أخبار ليبيا24- خاص

مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي يشدد على ضرورة الحد من الظواهر السيئة داخل المدينة

شدد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد ونيس العرفي على رؤساء الأقسام والوحدات بسرعة إزالة السيارات التالفة المركونة في الشوارع العامة.

وأكد العرفي على ضرورة منع ظاهرة استغلال الفضاء العام من أصحاب المعارض ومحطات الرمل والحد من هذه الظواهر السيئة التي تعمل على تشويه المدنية .

ومن جهته، أكد مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي مقدم توفيق الورفلي على ضرورة حل كافة الصعاب التي تواجه جهاز الحرس البلدي، وكيفية فرض قوة الجهاز داخل المدينة.