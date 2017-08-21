أخبار ليبيا 24 – خاص

نشرت إدارة مطار بنينا الدولي تعميماً وتوضيحاً بخصوص المبالغ المالية المسموح باصطحابها مع المسافر عبر المطار.

وجاء في التعميم الذي نشرته إدارة مطار بنينا، ” استناداً لقرار مصرف ليبيا المركزي رقم 20 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه يسمح لأي مسافر إدخال أو إخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد على 200 دينار (مائتي دينار ليبي) لمواجهة المصروفات المترتبة بالدينار الليبي.

وحدد القرار سقفاً وقدره 10000 دولار (عشرة آلاف دولار) للنقد الأجنبي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، سواء النقد الداخل أو الخارج.

ونوه القرار إلى أن وما زاد على المبالغ المحددة يجب الإفصاح عنه بتقديم إقرار جمركي لعضو الجمارك وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضحت إدارة مطار بنينا من خلال تعميمها أن بإمكان المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التي تتجاوز السقف المشار غليه أعلاه، وذلك وفق الضوابط المعمول بها حسب نص القرار.