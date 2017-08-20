أخبار ليبيا 24 – خاص

وضع عميد بلدية البيضاء علي حسين ورئيس الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي احمد ابريدان، اليوم الأحد، حجر الأساس لمركز العلاج الطبيعي في مدينة البيضاء برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وقال مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمـد صالح يحي إنّ المركز مكون من طابقين بمسقوف 1800 متر مربع ، يتكون الدور الأول من عيادة خاصة بالنساء وعيادة خاصة بالرجال وغرف علاج كهربائي وصالة علاج مائي ، والطابق الثاني مكون جناحين إيواء جناح للرجال وآخر للنساء .

وأضاف أن حفل وضع حجر الأساس اقيم بعد التبرع بقطعة أرض في مدينة البيضاء من قبل أحد العائلات وذلك لغرض إقامة مركز علاج طبيعي يخدم أبناء المدينة وسيتم بنائه برعاية هيئة صندوق التضامن الاجتماعي.

يُشار إلى أن صندوق التضامن الااجتماعي قد قام بتدشين عدد من المقرات التابعة له في مدينة البيضاء وتوطين مراكز تخدم المواطنين وتذليل الصعاب لهم .