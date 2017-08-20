أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت الجمعة إلى مجينة طبرق مواد كيميائية تشغيلية لمحطة تحلية المياه الخاصة بالمدينة قادمة من مصنع الحديد والصلب في مدينة مصراتة.

وقال نائب رئيس محطة تحلية المياه طبرق محمد رزق إن عدد 30 برميل من المواد الكيميائية وصلت إلة محطة طبرق قادمة من مصراتة وهذه المواد تخص تشغيل الغلايات وفصل الأملاح عن مياه البحر وكذلك المعادن .

وأكد رزق أن مشكلة نقص المواد الكيميائية في محطات التحلية في ليبيا أزلي وليس وليد الساعة، لافتا إلى أن عدد محطات التحلية في ليبيا 8 محطات وتكاد تعاني من نفس المشكلة في نقص هذه المواد .

وتابع نائب رئيس محطة التحلية “محطة طبرق لتحلية المياه تعتبر مشكلة شائكة وقد تسبب في توقف المحطة عن العمل وهي المصدر الوحيد للمياه في مدينة طبرق” .

وأشار رزق إلى أن شركة الخليج في طبرق ساهمت الأيام الماضية في توفير عدد 14 برميل من هذه المواد والتي تشعل المحطة لعدة أيام .

وأفاد نائب رئيس محطة التحلية أن محطة زليتن وفرت لنا عدد 70 برميل قبل شهر رمضان وكانت كافية لتشغيل المحطة لأكثر من شهرين .

يشار إلى أن المجتمع المدني طبرق عقد العديد من الاجتماعات وإمهال الحكومة لمدة أسبوعين من إجل توفير هذه المواد وإلا ستكون طبرق في كارثة مائية غير مسبوقة.