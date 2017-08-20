أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مجلس الإدارة بنادي الانوار حسين القطراني أن مباراة القرضابية و الأنوار التي كان من المقرر اقامتها غداً الاحد بملعب سبها البلدي تم تأجيلها.

وتأتي المباراة لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

وأشار القطراني في تصريحات صحفية أن المباراة ستقام يوم الخميس القادم الموافق 24 / 08 / 2017 موضحاً أن التأجيل جاء بسبب تعثر حركة الطيران من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية .

ويلعب فريق الانوار ضمن المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رفقة فرق الأهلي بنغازي والهلال والنجمة والتعاون ودارنس والقرضابية .